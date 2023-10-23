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Сегодня, 05:30

Дубль Головина, победы «Зенита» и «Спартака». Главное за день

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Александра Головина поздравляют с голом.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 22 октября.

Головин забил два роскошных гола! «Монако» пропустил с центра поля, но вернулся на первое место

Яркая игра российского легионера принесла монегаскам третью победу подряд.

Вендел остудил «Крылья». «Зенит» — уже второй

Чемпионы России уверенно обыграли волжан.

«Спартак»: Соболев в запасе, травма Промеса и победа над «Нижним»

Голы Пруцева и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН».

Юный талант забил за «Барселону» через 34 секунды после дебюта, «Ювентус» нокаутировал «Милан», победный тайм Миранчука

Главные события воскресенья в европейском футболе.

«Зенит» уже второй. «Краснодару» пора начинать нервничать?

Чемпион сократил отставание от лидера до пяти очков.

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