Дубль Головина, победы «Зенита» и «Спартака». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 22 октября.
Головин забил два роскошных гола! «Монако» пропустил с центра поля, но вернулся на первое место
Яркая игра российского легионера принесла монегаскам третью победу подряд.
Чемпионы России уверенно обыграли волжан.
Голы Пруцева и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН».
Юный талант забил за «Барселону» через 34 секунды после дебюта, «Ювентус» нокаутировал «Милан», победный тайм Миранчука
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Чемпион сократил отставание от лидера до пяти очков.
Махачев творит историю. Он уже на уровне Хабиба и недалек от того, чтобы его превзойтичитать >
«Ростов» вернулся! Разгромил «Ахмат» и прервал кошмарную сериючитать >
Карацев сломал ракетку и проиграл финал в Токио. Все решил один неудачный геймчитать >
«От двойных стандартов судей уже подташнивает!» Юран и Абаскаль — после победы «Спартака»читать >
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