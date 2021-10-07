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Испания обыграла Италию, проблемы с составом у сборной России. Главное за день

02:30
Италия — Испания — 1:2. Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи. Фото AFP
Италия — Испания — 1:2. Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 6 октября.

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея

Первым финалистом Лиги наций стала сборная Испании.

Месть Дзюбы Карпину — удар по шансам на ЧМ-2022. У сборной России — катастрофа с составом

И нет самого результативного форварда.

Уход Николича — правильный шаг «Локомотива». Дальше было бы только хуже

При Рангнике Марко был приговорен.

«Черчесов о вратарях больше говорить не хочет». Третья часть большого интервью тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова

Окончание интереснейшей беседы.

«Миранчук — человек-невидимка в Италии. «Аталанта» может расстаться с ним зимой». Взгляд из Бергамо

Эудженио Соррентино, который возглавляет бергамское издание Terzo Tempo Sport Magazine, прокомментировал для «СЭ» ситуацию с Миранчуком.

Загитова выпустила собаку на лед, Дава плакал, а Медведевой признались в любви. Что будет во втором выпуске «Ледникового периода»

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