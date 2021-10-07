Испания обыграла Италию, проблемы с составом у сборной России. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 6 октября.
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
Первым финалистом Лиги наций стала сборная Испании.
И нет самого результативного форварда.
При Рангнике Марко был приговорен.
Окончание интереснейшей беседы.
Эудженио Соррентино, который возглавляет бергамское издание Terzo Tempo Sport Magazine, прокомментировал для «СЭ» ситуацию с Миранчуком.
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