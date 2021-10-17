Ничья «Спартака» и «Динамо», поражение «Зенита», победа Минеева. Главное за день
02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 октября.
Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время
«Спартак» вырвал ничью, забив два гола в концовке — 2:2.
«Спартак» — «Динамо»: массовую стычку устроили Захарян, Жиго и... Карасев. Как работали арбитры в московском дерби?
Серьезных ошибок бригада Карасева не допустила, но удовлетворения от работы рефери нет.
Сенсационное поражение чемпиона от «Арсенала».
Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в главном поединке турнира AMC Fight Nights 105.
«СЭ» рецензирует первый матч нового тренера красно-зеленых.
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