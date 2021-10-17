Ничья «Спартака» и «Динамо», поражение «Зенита», победа Минеева. Главное за день

Клопп назвал Салаха лучшим в мире, в Риме скандальные гол и удаление, Холанн сделал Дортмунд лидером

Форвард, сыгравший 800 матчей в НХЛ, возвращается в Россию. Что ждет его в родном клубе и станет ли он звездой КХЛ?