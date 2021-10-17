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Ничья «Спартака» и «Динамо», поражение «Зенита», победа Минеева. Главное за день

02:30
Георгий Джикия и Вячеслав Грулев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Вячеслав Грулев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 октября.

Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время

«Спартак» вырвал ничью, забив два гола в концовке — 2:2.

«Спартак» — «Динамо»: массовую стычку устроили Захарян, Жиго и... Карасев. Как работали арбитры в московском дерби?

Серьезных ошибок бригада Карасева не допустила, но удовлетворения от работы рефери нет.

«Зенит» валится перед «Юве» и «Спартаком». В Туле не спас даже гол Дзюбы

Сенсационное поражение чемпиона от «Арсенала».

Видео нокаута в бою Минеева и Исмаилова

Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в главном поединке турнира AMC Fight Nights 105.

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«СЭ» рецензирует первый матч нового тренера красно-зеленых.

«Спартак» спасся с «Динамо». Но Витория безнадежен — его уберут зимой

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«Спартаку» должно быть страшно. Перед визитом в Москву «Лестер» уничтожил «МЮ» в матче-триллере

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