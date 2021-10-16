Сборная России не выиграет золото Олимпиады-2022. Причина — неуместная борьба за власть в хоккее

В 90-е «Ньюкасл» был топ-клубом и без саудовских денег. Боролся за титул, громил «МЮ» и влюбил в себя фанатов