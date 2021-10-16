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Витория — о лимите и травмах, рейтинг зарплат КХЛ. Главное за день

02:15
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 15 октября.

«Спартак» готов к большим матчам". Руй Витория — о лимите на легионеров, травмах, Литвинове и Кофрие

Главный тренер красно-белых ответил на ключевые вопросы перед возобновлением РПЛ.

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