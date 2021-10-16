Витория — о лимите и травмах, рейтинг зарплат КХЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 15 октября.
«Спартак» готов к большим матчам". Руй Витория — о лимите на легионеров, травмах, Литвинове и Кофрие
Главный тренер красно-белых ответил на ключевые вопросы перед возобновлением РПЛ.
Новая версия топ-листа самых высокооплачиваемых игроков нашего чемпионата от «СЭ».
Обсудили напряженную ситуацию в танцах с Екатериной Бобровой.
Лучший теннисист России расстроил болельщиков заявив, что не будет участвовать в ВТБ Кубке Кремля из-за усталости.
Красно-белым придется обойтись без Промеса, Умярова и Понсе.
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