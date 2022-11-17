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Вылет Медведева с Итогового турнира, интервью президента «Урала», «Зенит» обыграл «Факел». Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 ноября.

Крах Медведева. Даниил потерял шансы взять финальный титул в сезоне

Теперь судьба красной группы решится в матче Циципаса и Рублева.

«Хочу, чтобы Гончаренко работал у нас долго! Но вдруг его позовут в «Реал» или в «Зенит»?» Интервью президента «Урала»

Многолетний президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона.

Малкому хватило 25 секунд, чтобы втащить «Зенит» в кубковую весну. «Факел» — за бортом плей-офф

Дубль бразильского лидера сине-бело-голубых гарантировал команде минимум третье место в своей группе.

Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового

Серб демонстрирует выдающийся теннис, остановить его в Турине будет чрезвычайно сложно.

БЕТСИТИ разыгрывает 1 000 000 рублей за прогноз на ЧМ-2022!

И дарит до 3000 рублей за регистрацию.

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