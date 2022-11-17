Вылет Медведева с Итогового турнира, интервью президента «Урала», «Зенит» обыграл «Факел». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 ноября.
Крах Медведева. Даниил потерял шансы взять финальный титул в сезоне
Теперь судьба красной группы решится в матче Циципаса и Рублева.
Многолетний президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона.
Дубль бразильского лидера сине-бело-голубых гарантировал команде минимум третье место в своей группе.
Серб демонстрирует выдающийся теннис, остановить его в Турине будет чрезвычайно сложно.
И дарит до 3000 рублей за регистрацию.
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