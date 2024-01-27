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Медведев отыгрался с 0:2 и вышел в финал AO, Клопп уйдет из «Ливерпуля». Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 26 января.

Медведев — бесстрашный боец! Вытащил битву со Зверевым с 0-2 и вышел в финал

В титульном матче Даниил сразится с итальянцем Янником Синнером.

Горе: Клопп прощается с «Ливерпулем». И с футболом?

Внезапные новости из Англии.

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