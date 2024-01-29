Медведев проиграл финал Синнеру, Кучеров идет на рекорд. Главное за день

Даниил уступил в решающем матче Яннику Синнеру.

Даниил оценивает этот турнир по-другому.

Россиянин прибавил в ментальном плане и может приятно удивить в этом сезоне.

Шесть сезонов по 85 очков и больше.

Анализируем его работу.