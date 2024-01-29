Медведев проиграл финал Синнеру, Кучеров идет на рекорд. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 28 января.
За Медведева очень обидно, но не стыдно! Россиянин проиграл финал Australian Open c 2:0 по сетам
Даниил уступил в решающем матче Яннику Синнеру.
Даниил оценивает этот турнир по-другому.
Россиянин прибавил в ментальном плане и может приятно удивить в этом сезоне.
Шесть сезонов по 85 очков и больше.
Анализируем его работу.
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22 ноя 2023 05:15
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