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Сегодня, 02:45

Медведев проиграл финал Синнеру, Кучеров идет на рекорд. Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 28 января.

За Медведева очень обидно, но не стыдно! Россиянин проиграл финал Australian Open c 2:0 по сетам

Даниил уступил в решающем матче Яннику Синнеру.

«Хоть с чем-то попал в историю». Невероятный Медведев после марафона без титула в Австралии

Даниил оценивает этот турнир по-другому.

Сломают ли Медведева пять поражений в финалах «Больших шлемов»? Он должен стать только сильнее

Россиянин прибавил в ментальном плане и может приятно удивить в этом сезоне.

Кучеров уверенно идет на российский рекорд НХЛ. Он уже превзошел Буре и Малкина

Шесть сезонов по 85 очков и больше.

Хави не заслужил такой уход из «Барсы». Но вопросов к его работе накопилось

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