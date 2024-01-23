Обозреватель «СЭ» поговорил с одной из главных российских звезд НХЛ.

Даниил подарил Нуну Боржешу сет, но сумел вовремя собраться.

Анна дебютирует в топ-40, но это не предел.

Другие теннисистки в ее возрасте уже выигрывали «Большие шлемы».

Ситуация в красно-белом клубе вновь накаляется: началось медийное противостояние главного тренера с генеральным директором.