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Сегодня, 04:15

Интервью Капризова, Медведев и Калинская — в 1/4 Australian Open. Главное за день

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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 22 января.

«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

Обозреватель «СЭ» поговорил с одной из главных российских звезд НХЛ.

Медведев напугал из-за усталости. Россиянин не без проблем вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил подарил Нуну Боржешу сет, но сумел вовремя собраться.

«Калинка» на трибунах и невероятное спокойствие на корте. Калинская уже в четвертьфинале Australian Open

Анна дебютирует в топ-40, но это не предел.

Мирру Андрееву нельзя перехваливать. Все самое сложное в карьере 16-летней россиянки только начинается

Другие теннисистки в ее возрасте уже выигрывали «Большие шлемы».

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«Тренируюсь, устаю, отдыхаю, играю». Медведев устроил шоу на главной арене Australian Open

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