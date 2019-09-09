Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 9 сентября.

УВЫ. А американцы кричали «Медведев!» Наш теннисист проиграл сумасшедший финал US Open

Всего месяц назад Медведев с треском проиграл Надалю в финале «Мастерса» в Монреале — 3:6, 0:6 менее чем за час. Не справился с перекрученными мячами и давлением Надаля. Это было последнее до сегодняшнего дня поражение Даниила. После этого он выиграл 12 матчей подряд. И в воскресенье на нью-йорской арене Артура Эша он проводил главный пока поединок в своей карьере. Первый финал на «Большом шлеме». Против того же соперника, который неутомим, неудобно, будучи левшой, подает и беспощадно наказывает за ошибки. Россиянин, увы, уступил в матче-триллере.

КРАСАВЧИК! Жги дальше, Даниил! Медведеву не за что извиняться

Даниил Медведев завершил свое гениальное выступление на открытом чемпионате США не менее гениальной церемоний награждения, в которой продемонстрировал весь свой ум и обаяние. Естественно, главное темой в его серебряной речи стали отношения с трибунами, которые сильно испортились после показанного им полторы недели назад непристойного жеста. С тех пор россиянину пришлось пережить обструкцию зрителей, троллить в ответ своих недоброжелателей и каяться перед ними. После поражения в финале от Рафаэля Надаля Даниил решил извиниться еще раз, несмотря на то, что публика его давно простила и в пятичасовом матче с испанцем порой яростно болела за Медведева.

ТОП. «Куда ж ты побежал-то, друг мой?» Сафин дебютировал в роли комментатора

Если россиянин выходит в финал турнира «Большого шлема», а теннис возвращается на федеральный канал, приглашение комментатором единственного российского чемпиона US Open кажется отличной идеей. Марат Сафин дебютировал в новой роли, и в соцсетях это обсуждают едва ли не больше, чем сам матч. А значит, все прошло хорошо. Хоть и понравилось, может быть, не всем.

ВЕЧЕРОМ. Курс — Евро. Сегодня сборная России должна все решить

Встреча с Шотландией стала самой полезной для России в этом отборочном цикле. А может, и лучшей. И дело не только в том, что мы фактически оцепили главных конкурентов от борьбы за Евро. Даже не считая турнирных раскладов, многое понравилось. А уже сегодня наша команда примет в Калининграде Казахстан — эта игра может фактически оформить выход россиян на чемпионат Европы.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ДЗЮБЫ. Он может стать лучшим форвардом сборной всех времен

Если капитан нашей национальной продолжит жечь в отборе на Евро-2020, то обгонит Александра Кержакова и войдет в историю. Разбираемся в интересной статистике.

ГОД ПРОШЕЛ. Ямы, бугры и бобры. Стадион, где сыграет сборная России, проваливается?

Круто, что сборная России играет в разных городах. Так и должна делать команда, которая зовется национальной. Это ж не сборная Москвы и Питера, чтобы выступать только там. Теперь вот снова пришла очередь Калининграда. Но там, кажется, беда.

20. На этой неделе решится судьба Кузнецова в НХЛ. Что его ждет?

Инсайды с совдира КХЛ, возвращение Ильи Воробьева в «Магнитку», решения по Евгению Кузнецову и локауту в НХЛ — в новом выпуске авторской рубрики корреспондента «СЭ» Игоря Еронко.

СКОРО. Уверенная Загитова, падения Медведевой и четверные от Трусовой. Что было на открытых прокатах

Все звезды сборной собираются вместе всего дважды в сезоне — на контрольных прокатах в сентябре и в декабре на чемпионате России. Но в отличие от предстоящего первенства страны, в начале осени нет оценок в протоколах, зато есть премьеры новых программ. Для зрителей это шанс увидеть любимцев, для спортсменов — возможность показаться публике и получить замечания от судей и специалистов. Наш корреспондент посетила смотрины.

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