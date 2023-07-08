Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА, интервью Селихова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 7 июля.
«Я никогда не перейду в «Спартак». Подробности громкого ухода Медины из ЦСКА
Вторая потеря за два дня.
«Когда слушал гимн России — хотелось заплакать. Поеду в сборную даже на первенство бани!» Интервью Селихова
«СЭ» поговорил с голкипером «Спартака».
Теперь Андрей встретится с Бубликом, которому недавно проиграл финал в Галле.
Даниил успешно прошел Адриана Маннарино, выйдя в третий круг травяного «Большого шлема».
Все сделки межсезонья.
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