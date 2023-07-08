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Сегодня, 02:30

Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА, интервью Селихова. Главное за день

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Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 7 июля.

«Я никогда не перейду в «Спартак». Подробности громкого ухода Медины из ЦСКА

Вторая потеря за два дня.

«Когда слушал гимн России — хотелось заплакать. Поеду в сборную даже на первенство бани!» Интервью Селихова

«СЭ» поговорил с голкипером «Спартака».

Новый камбэк Рублева. Андрей повторил свой лучший результат на Уимблдоне

Теперь Андрей встретится с Бубликом, которому недавно проиграл финал в Галле.

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Даниил успешно прошел Адриана Маннарино, выйдя в третий круг травяного «Большого шлема».

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