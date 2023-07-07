Фернандес перейдет в «Зенит», Анчелотти возглавит Бразилию, итоги дня на Уимблдоне. Главное за четверг
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 6 июля.
«Зенит» увел Фернандеса у ЦСКА! Подробности перехода
Главный трансфер лета в РПЛ?
Марио возвращается в РПЛ, но не в ЦСКА.
«Селесао» рискуют.
Британцы тепло встретили победу россиянина.
16-летняя россиянка прошла в третий круг Уимблдона.
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