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Фернандес перейдет в «Зенит», Анчелотти возглавит Бразилию, итоги дня на Уимблдоне. Главное за четверг

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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 6 июля.

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