Масштабное интервью Цорна о "Спартаке", эксклюзив с Барбашевым, российский хоккей – колония НХЛ?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 27 июня.

ПОДРОБНО. Томас Цорн – о задачах, трансферах и новой философии "Спартака"

Первое интервью нового генерального директора красно-белых. Масштабный разговор о целях и задачах на новом посту, а также о текущей ситуации с трансферами.

ЭКСКЛЮЗИВ. Кубок Стэнли, чудо "Сент-Луиса", Тарасенко, отъезд в Канаду. Большое интервью Барбашева

Российский форвард "Блюз" рассказал обозревателю "СЭ" о чемпионском сезоне своей команды.

ФОРМУЛА-1. Кто поборет "Мерседес" на трассе "Ред Булл"? Или это невозможно?

Макс Ферстаппен может приятно удивить всех на "Гран-при Австрии".

МНЕНИЕ. Российский хоккей – колония НХЛ?

Жесткая позиция автора "СЭ" по важнейшим проблемам нашего хоккея.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. Карпин задавил "Спартак" харизмой

В первом матче предсезонного турнира команда Олега Кононова без вариантов уступила "Ростову" Валерия Карпина.

ВОЛЕЙБОЛ. 42 часа дороги и потеря Бузато. Как Россия добиралась до Австралии

У нашей команды был сумасшедший перелет.

ИНЦИДЕНТ. "В аду пусто, все черти здесь". Выставочный матч "Шеффилда" закончился конфликтом фанатов и полиции

Подробности – в репортаже "СЭ".

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