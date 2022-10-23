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Сегодня, 03:30

Махачев — новый чемпион UFC, Ян проиграл О'Мэлли, «Динамо» победило в дерби. Главное за день

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Ислам Махачев.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 октября.

Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке

Ислам успешно воплотил в жизнь план отца Хабиба.

Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть

Судьи решили, что Шон заслужил победу больше, чем российский боец.

«Динамо» преображается, Смолов забил 100-й мяч. А «Локомотив» тормозит и без немцев

Бело-голубые одержали волевую победу над железнодорожниками — 3:1.

Холанн продолжает поражать Англию, «Реал» выдал шоу и без Бензема, Мхитарян решил судьбу безумной игры

Главные события субботы в европейском футболе.

«Будем обсуждать с Семиным разные вопросы, но не приглашение главным тренером». Нагорных объяснил, что будет с «Локомотивом»

Председатель совета директоров железнодорожников ответил на самые актуальные вопросы.

ЦИФРА ДНЯ
2
раунда
Ислам Махачев досрочно победил Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC из России
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