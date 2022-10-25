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Сегодня, 03:00

«Зенит» забил семь голов «Сочи», итоги тура РПЛ. Главное за день

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Футболисты «Зенита» отмечают победу.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 24 октября.

«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию

Сине-бело-голубые вновь оторвались на семь очков от второго места.

«Спартак» и «Динамо» доказали напрямую, «Локо» — от противного: кто не знает своего прошлого, не имеет будущего

Игорь Рабинер — о главных событиях 14-го тура РПЛ.

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Криштиану уже не тот.

Можно ли остановить такой «Зенит»? И в чем главная сила Семака

«Сочи» — еще одна команда, попавшая под каток, пропустив семь и не забив ни одного.

Кабмин РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

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