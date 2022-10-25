«Зенит» забил семь голов «Сочи», итоги тура РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 24 октября.
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
Сине-бело-голубые вновь оторвались на семь очков от второго места.
«Спартак» и «Динамо» доказали напрямую, «Локо» — от противного: кто не знает своего прошлого, не имеет будущего
Игорь Рабинер — о главных событиях 14-го тура РПЛ.
Артемий лидирует в списке лучших бомбардиров.
Криштиану уже не тот.
«Сочи» — еще одна команда, попавшая под каток, пропустив семь и не забив ни одного.
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