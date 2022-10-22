Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:30

Интервью Юрия Семина, подробности отстранения Роналду. Главное за день

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 21 октября.

«КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» — о матче этих команд и ситуации между Федотовым и Абаскалем.

Тен Хаг объяснил решение об отстранении Роналду в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос про нападающего Криштиану Роналду.

Хасбик как король, фанаты достали Баффера, буллинг О'Мэлли. Что творится на UFC 280

Несколько зарисовок из Абу-Даби.

«Деньги и слава Медведева вообще не изменили. Но его нынешний тренер воткнул мне нож в спину»

Интервью Игоря Рабинера с первым французским тренером суперзвезды мирового тенниса.

«Ян — просто убийца!» Быстрых рук О'Мэлли будет недостаточно для победы над Беспощадным

Российский чемпион должен победить, чтобы вернуться в битву за пояс.

Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?

читать >

У Семака конфликт с одним из лучших игроков «Зенита»? Почему тренер произвел обратную замену Мостового и каковы будут последствия

читать >

Джеррарда выгнали из «Астон Виллы». Шансы легенды «Ливерпуля» возглавить родной клуб резко уменьшились

читать >

Русский защитник бросил попытки пробиться в НХЛ и уехал из Америки. Он совсем не жалеет об этом

читать >

Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг

читать >

Касаткина впервые выступит на Итоговом турнире WTA. Она и Соболенко сыграют под нейтральным флагом

читать >

Слуцкий назвал «Рубин» лидером лиги по статистическим показателям в атаке. Так ли это?

читать >

НХЛ, 22 октября: «Флорида» — «Тампа-Бэй», «Колорадо» — «Сиэтл» и другие игры

читать >
0
Читайте также
Экс-хоккеист СКА и НХЛ закончил нелепой смертью: наркодилеры выкинули из окна
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
ПВО сработала вблизи Антоновского моста в Херсоне
Остаток противотанкового снаряда прилетел в СНТ Зверево в Новой Москве
В ООН указали на «нездоровую риторику» после слов главы СНБО о русском языке
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов и Абаскаль дисквалифицированы, расклады Кубка России. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости