Интервью Юрия Семина, подробности отстранения Роналду. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 21 октября.
«КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» — о матче этих команд и ситуации между Федотовым и Абаскалем.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос про нападающего Криштиану Роналду.
Несколько зарисовок из Абу-Даби.
Интервью Игоря Рабинера с первым французским тренером суперзвезды мирового тенниса.
Российский чемпион должен победить, чтобы вернуться в битву за пояс.
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?читать >
У Семака конфликт с одним из лучших игроков «Зенита»? Почему тренер произвел обратную замену Мостового и каковы будут последствиячитать >
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допингчитать >
Касаткина впервые выступит на Итоговом турнире WTA. Она и Соболенко сыграют под нейтральным флагомчитать >