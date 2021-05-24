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«Лилль» — чемпион Франции, сумасшедшая развязка в АПЛ, Зарема — о ситуации в «Спартаке»

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Футболисты «Лилля». Фото Reuters
Футболисты «Лилля». Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 23 мая.

«Лилль» обыграл «Анже» и стал чемпионом Франции

«Лилль» победил «Анже» (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Франции.

Сумасшедшая развязка в АПЛ. «Лестер» почти прорвался в ЛЧ, но его погубила нелепая ошибка вратаря

Зато вечер удался для «Тоттенхэма» и лично для Харри Кейна.

«Зачем к столетию клуба звать тренера, занявшего 15-е место?» Зарема выступила против Руя Витории

Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свое решение о выходе из совета директоров «Спартака».

Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда

За три дня — уже четыре сенсации.

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