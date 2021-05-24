«Лилль» — чемпион Франции, сумасшедшая развязка в АПЛ, Зарема — о ситуации в «Спартаке»
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 23 мая.
«Лилль» обыграл «Анже» и стал чемпионом Франции
«Лилль» победил «Анже» (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Франции.
Зато вечер удался для «Тоттенхэма» и лично для Харри Кейна.
Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свое решение о выходе из совета директоров «Спартака».
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