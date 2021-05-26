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Итоги сезона от Слуцкого, спортивный мир против Белоруссии, где окажется Овечкин

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Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 25 мая.

«По внутреннему комфорту время в «Рубине» — лучшее в жизни». Большое интервью Слуцкого

О взлете «Рубина», будущем Кварацхелии, задачах клуба и трансферах.

Война спортивного мира против Белоруссии. Хроника скандала в городе — организаторе ЧМ

В Риге заменили официальный флаг государства оппозиционным.

Овечкин на распутье: остаться в «Вашингтоне», перейти в другой клуб НХЛ или вообще вернуться в «Динамо»?

Михаил Зислис — о непростом выборе российского нападающего.

Пять вопросов Зареме Салиховой

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна сделала несколько громких заявлений, но все аргументы были приведены в формате монолога.

«Полный беспредел и бесконтрольщина». Реакция на скандал в Риге с флагом Белоруссии

Самые громкие высказывания о скандале в Риге.

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