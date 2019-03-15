Крутая жеребьевка Лиги чемпионов, война Аленичева против "Енисея" и огненный Юдин

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятница, 15 марта.

"МЮ" припомнит "Барсе" два проигранных финала, а Роналду отомстит за "Реал"?

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Также УЕФА вернулся к практике проведения жеребьевки полуфиналов заранее. Пары получились ломовыми!

ВОЙНА. Дмитрий Аленичев: "Знаю, что за обращением болельщиков к губернатору края стоит руководитель "Енисея" Рубцов"

Во вторник, 12 марта на странице болельщиков "Енисея" в соцсети ВКонтакте было опубликовано обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Накануне специалист выступил с жесткой критикой в адрес начальства. Давно в российском чемпионате не было таких публичных скандалов.

ОТВЕТ. "Как тренер он ведет себя непрофессионально". Ответ "Енисея" Аленичеву

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский ответил на обвинения в свой адрес от главного тренера клуба Дмитрия Аленичева. Аленичев заявил "СЭ", что считает гендиректора клуба, Дениса Рубцова – заказчиком, а Петровского – автором обращения в адрес губернатора Красноярского края с просьбой отправить специалиста в отставку, которое появилось на странице болельщиков "Енисея" в соцсети ВКонтакте.

ИНСАЙД. В "Енисее" рассматривают кандидатуру Красножана

По данным "СЭ", одним из потенциальных кандидатов на должность главного тренера "Енисея" является 55-летний Юрий Красножан. В марте он прилетал в Красноярск, с ним велись консультации по поводу возможного назначения. Последним местом работы Красножана были подмосковные "Химки".

ЭКСКЛЮЗИВ. Владимир Быстров: "Зенит" сильнее. Но будет ничья"

В преддверии центрального матча тура мы попросили бывшего полузащитника "Зенита" и "Спартака" Владимира Быстрова оценить готовность этих команд по линиям. Очень интересное и жесткое мнение хавбека.

ДАЛЬШЕ БЕЗ НАС. Россия вылетела из еврокубков

"Зенит" уступил "Вильярреалу" (1:2), а "Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией" (1:1) – наши клубы не смогли выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Еврокубковая кампания завершена. Теперь все внимание – внутреннему чемпионату.

ГОСТЬ. "Руководитель клуба пообещал, что у меня будут проблемы. Я положил трубку"

Ведущий спортивный юрист страны Михаил Прокопец пришел в гости к "СЭ" и дал большое интервью о самых резонансных делах и странностях в нашем футболе.

ОГОНЬ. "Знаком и с дьяволом, и с Богом. Здороваюсь с ними". Викинг и русский тафгай Александр Юдин

Большое интервью знаменитого защитника-бойца, серебряного призера чемпионата мира, а сейчас тренера "Амура" Александра Юдина. Наш обозреватель мощно разговорил ветерана.

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