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Канада — чемпион мира, скандал с формой сборной Украины, канадский эксперт — о «Красной машине»

01:15
Сборная Канады. Фото AFP
Сборная Канады. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 6 июня.

Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира

Финны уступили в овертайме.

На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

Небольшой скандал перед чемпионатом Европы.

«В России есть миф о «Красной машине». Вы за ним гонитесь, а его в реальности не существует». Мнение канадского комментатора

Интервью с комментатором канадского TSN и американского NBC Гордом Миллером

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В Париже Даниил отдувается за всех россиян.

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Большой аналитический материал от обозревателя «СЭ».

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