Канада — чемпион мира, скандал с формой сборной Украины, канадский эксперт — о «Красной машине»
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 6 июня.
Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
Финны уступили в овертайме.
Небольшой скандал перед чемпионатом Европы.
«В России есть миф о «Красной машине». Вы за ним гонитесь, а его в реальности не существует». Мнение канадского комментатора
Интервью с комментатором канадского TSN и американского NBC Гордом Миллером
В Париже Даниил отдувается за всех россиян.
Готова ли сборная России к Евро-2020? Рабинер подводит итоги контрольных матчей и прогнозирует состав на Бельгию
Большой аналитический материал от обозревателя «СЭ».
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