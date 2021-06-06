Победа России над Болгарией, Канада и Финляндия в финале ЧМ. Главные новости субботы
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 5 июня.
Финальный прогон сборной перед Евро: травмы, эксперименты и скромная победа
Сборная России, кажется, потеряла Федора Кудряшова, а Александр Соболев с пенальти принес победу над болгарами.
Неприятность случилась перед матчем с Болгарией.
Пресс-конференция главного тренера сборной России после победы над болгарами.
Удивительное перерождение «Кленовых листьев».
Сыграют в решающем матче с Канадой.
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