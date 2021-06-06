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Победа России над Болгарией, Канада и Финляндия в финале ЧМ. Главные новости субботы

6 июня 2021, 01:15
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 5 июня.

Финальный прогон сборной перед Евро: травмы, эксперименты и скромная победа

Сборная России, кажется, потеряла Федора Кудряшова, а Александр Соболев с пенальти принес победу над болгарами.

Похоже, Кудряшов пропустит Евро-2020. Россия потеряла основного защитника

Неприятность случилась перед матчем с Болгарией.

«Надеемся, что травмы окажутся несерьезными». Черчесов — о матче с болгарами и готовности сборной к Евро

Пресс-конференция главного тренера сборной России после победы над болгарами.

Канадцы могли не попасть в плей-офф, а теперь ворвались в финал! Выбили с чемпионата мира Россию, а сегодня — и Америку

Удивительное перерождение «Кленовых листьев».

Финны — короли плей-офф! Остановили немецкую сенсацию и снова без звезд вышли в финал

Сыграют в решающем матче с Канадой.

Интервью с режиссером фильма про «Краснодар». Зачем запикали мат? Почему так мало Галицкого? Что пришлось убрать?

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