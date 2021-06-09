Павлюченкова в полуфинале «Ролан Гаррос», скандалы вокруг Евро-2020 и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 8 июня.
Павлюченкова — герой «Ролан Гаррос». Две волевые победы подряд и первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере
За выход в финал 29-летняя россиянка поборется с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек.
Турнир еще не начался, а к УЕФА уже много вопросов.
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза — о Вилкове, Васильеве, Еськове и президентстве в РПЛ.
Лучший вратарь мира-1987 предсказал исход матча Бельгии с Россией.
Все предтурнирные расклады главного футбольного события лета.
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