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Павлюченкова в полуфинале «Ролан Гаррос», скандалы вокруг Евро-2020 и другие новости дня

01:15
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 8 июня.

Павлюченкова — герой «Ролан Гаррос». Две волевые победы подряд и первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере

За выход в финал 29-летняя россиянка поборется с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек.

Заговор против России? Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов

Турнир еще не начался, а к УЕФА уже много вопросов.

«Главная задача — побороть коррупцию». Хачатурянц ответил на все вопросы о судействе

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза — о Вилкове, Васильеве, Еськове и президентстве в РПЛ.

«Если Россия раскроется против Бельгии, то получит 0:5». Интервью лучшего вратаря в истории «Красных дьяволов» Жан-Мари Пфаффа

Лучший вратарь мира-1987 предсказал исход матча Бельгии с Россией.

Кто выиграет Евро-2020: Франция, Бельгия... или Россия?

Все предтурнирные расклады главного футбольного события лета.

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