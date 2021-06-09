Павлюченкова в полуфинале «Ролан Гаррос», скандалы вокруг Евро-2020 и другие новости дня

За выход в финал 29-летняя россиянка поборется с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек.

Турнир еще не начался, а к УЕФА уже много вопросов.

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