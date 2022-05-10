Инсайды по легионерам «Зенита», Капризов повторил рекорд «Миннесоты». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 9 мая.
«Зенит»: все легионеры останутся на следующий сезон? Инсайды «СЭ»
Прогнозируем будущее иностранных футболистов сине-бело-голубых.
«Блюз» вернули русскую тройку и сравняли счет в серии
Стартовал Открытый чемпионат Италии по теннису, на который россиян пустили, несмотря на все опасения.
Российская пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин может начать сотрудничество с известным французом Бенуа Ришо.
Во вторник — кубковый полуфинал с «Аланией».
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