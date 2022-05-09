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Итоги тура в РПЛ и победа Бивола. Главное за день

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Станислав Магкеев и Даниил Куликов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 8 мая.

ЦСКА на 95 процентов вне тройки призеров, «Динамо» с «Сочи» разыграют между собой второе место, «Спартак» забыл о стыках

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о главных матчах 28-го тура.

Миранчук вернулся! Антон вырвал победу для «Локо» и оставил «Рубин» в зоне стыков

Кризис Слуцкого продолжается.

Великая победа Бивола. Он сводил Альвареса в школу бокса

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Что творит Оливейра: дважды упал за минуту, а потом разнес Гэтжи в пух и прах

Как прошел главный бой турнира UFC 274.

Изменится ли бюджет? Реконструируют ли «РЖД Арену»? Что делать без еврокубков? Отвечает гендиректор «Локомотива»

Владимир Леонченко — после победы над «Рубином».

Николич и Федотов — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

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Карлос Алькарас стал победителем турнира в Мадриде

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Разгром Альвареса! Бивол зарабатывает легендарность

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Тачдаун Ферстаппена в Майами. Голландец подбирается к Леклеру в чемпионате после победы во Флориде

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