Итоги тура в РПЛ и победа Бивола. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 8 мая.
ЦСКА на 95 процентов вне тройки призеров, «Динамо» с «Сочи» разыграют между собой второе место, «Спартак» забыл о стыках
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о главных матчах 28-го тура.
Кризис Слуцкого продолжается.
Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Как прошел главный бой турнира UFC 274.
Изменится ли бюджет? Реконструируют ли «РЖД Арену»? Что делать без еврокубков? Отвечает гендиректор «Локомотива»
Владимир Леонченко — после победы над «Рубином».
Николич и Федотов — кандидаты на пост главного тренера ЦСКАчитать >
Карлос Алькарас стал победителем турнира в Мадридечитать >
«Ман Сити» оторвался от «Ливерпуля», мадридское дерби за «Атлетико», Тедеско вернулся в зону Лиги чемпионовчитать >
«Зачем выпускать Ахметова? Зачем выкупать Языджи?» Крик души экс-форварда ЦСКАчитать >
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