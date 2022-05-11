Холанн перешел в «Манчестер Сити», «Динамо» вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 10 мая.
«Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна из «Боруссии»
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии».
Бело-голубые обыграли владикавказцев — 3:0.
21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» переходит в «Манчестер Сити».
УЕФА утвердил изменения в формате проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Супруга легендарного Льва Яшина умерла на 92-м году жизни.
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