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Холанн перешел в «Манчестер Сити», «Динамо» вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России. Главное за день

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Спартак Гогниев и Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 10 мая.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна из «Боруссии»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии».

«Динамо» разгромило «Аланию» в кубковом полуфинале. Команда в шаге от долгожданного трофея

Бело-голубые обыграли владикавказцев — 3:0.

Холанн принесет Гвардиоле Лигу чемпионов. Если не он, то никто

21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» переходит в «Манчестер Сити».

УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года

УЕФА утвердил изменения в формате проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

Она приехала на «Динамо» последний раз, словно что-то чувствуя. Не стало Валентины Яшиной

Супруга легендарного Льва Яшина умерла на 92-м году жизни.

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