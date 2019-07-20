Голевое безумие в чемпионате России, "Торпедо" Игнашевича рвется в РПЛ, трагедия российского боксера

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 20 июля.

СЕРИЯ. Игнашевич и "Торпедо": три победы подряд на старте!

Автозаводцы продлили свою удачную серию на Дальнем Востоке.

ВОЛЯ. Характер у "Краснодара" есть. Ждем игру

Невероятная победа команды Мусаева в Уфе – 3:2.

ПОБЕДА. Сульшер обыграл Конте. "МЮ" помог гол юного таланта

Сингапурская часть Международного кубка чемпионов стартовала с победы "Манчестер Юнайтед" над "Интером" со счетом 1:0.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Китайцы отдали миру только одно золото. Себе взяли 12

Просто неприличное доминирование в прыжках в воду.

ДЕБЮТ. ВАР начинает работу в РПЛ. Матч "Динамо" – "Рубин" войдет в историю

В пятницу Российский футбольный союз официально объявил о начале использования видеоарбитров в матчах чемпионата России.

ТРАГЕДИЯ. Российскому боксеру провели трепанацию черепа. Он находится в критическом состоянии. Подробности

"СЭ" – о случившемся.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Гильерме переподписан. Семин и Черчесов могут выдохнуть. Рабинер – о контракте вратаря "Локомотива"

Обозреватель "СЭ" – о новом договоре голкипера с железнодорожниками.

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