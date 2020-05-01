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Фейковая ФНЛ, развитие МХЛ и худший трансфер «Спартака»

21:00
Стадион «Торпедо» в отражении. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Торпедо» в отражении. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 1 мая.

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