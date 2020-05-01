Фейковая ФНЛ, развитие МХЛ и худший трансфер «Спартака»

Обозреватель «СЭ» — о ситуации в первом российском дивизионе

Бывший защитник и комментатор рассказал о планах по развитию Молодежной хоккейной лиги.

Все задумывалось иначе.

В высшей лиге стартовал 7-й тур

Рассказываем о новой потенциальной отставке в питерском клубе и национальной команде.