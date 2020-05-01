Фейковая ФНЛ, развитие МХЛ и худший трансфер «Спартака»
21:00
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 1 мая.
Фейковая национальная лига. Жесткое мнение Рабинера о решении ФНЛ досрочно завершить сезон
Обозреватель «СЭ» — о ситуации в первом российском дивизионе
Бывший защитник и комментатор рассказал о планах по развитию Молодежной хоккейной лиги.
Все задумывалось иначе.
В высшей лиге стартовал 7-й тур
Рассказываем о новой потенциальной отставке в питерском клубе и национальной команде.
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