Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:15

Джокович победил на Australian Open, «Наполи» выиграл у «Ромы». Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Новак Джокович.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 января.

Джокович взял юбилейный Australian Open. Серб — снова первая ракетка мира

Молодежь все еще не придумала, как одолеть Новака на «Больших шлемах».

Хвича ведет «Наполи» к титулу, «Ливерпуль» вышибли из Кубка, «Барселона» отрывается от «Реала»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Бетербиев финишировал бывшего соперника Ковалева. Но получил жесткий отпор

По очкам российский чемпион проигрывал бой.

«Для дальнейшего роста Пиняеву стоило еще остаться в «Крыльях». Интервью Осинькина

Интервью «СЭ» дал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

«Локомотив» разбил «Сочи» на сборах. Что уже поменяли Бердыев и Галактионов

Влияние Пиняева, пятка Игнатьева и голы воспитанников.

Ярд остановлен. Теоретический Бивол для Бетербиева

читать >

Кубок, шампанское и автограф для беременной женщины. Десять титулов Джоковича на Australian Open

читать >

Норвежское доминирование в лыжах пошатнулось. Клебо теперь тоже проигрывает

читать >

«Готов драться с Даной Уайтом по ММА». Американский менеджер Федора: большое интервью

читать >

«Иногда на меня ругаются, что я кричу». Чемпионка Европы Самодурова — о тренерской карьере

читать >

«Царь — самый стабильный игрок «Монако». Что пишут во Франции про игру Головина

читать >

За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался

читать >

КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Автомобилист» победил «Локомотив» и другие матчи 29 января

читать >
2
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов проиграл Циципасу, интервью Абаскаля, «Сити» обыграл «Арсенал». Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости