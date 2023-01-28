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28 января, 03:30

Хачанов проиграл Циципасу, интервью Абаскаля, «Сити» обыграл «Арсенал». Главное за день

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Карен Хачанов.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 27 января.

Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций

Россиянин покидает Открытый чемпионат Австралии с высоко поднятой головой.

«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля

Ответил на вопросы после матча с «Ботевом».

Гвардиола вышиб Артету из Кубка. Но главные битвы «Сити» и «Арсенала» впереди

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии.

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