Главное перед боем Емельяненко, буллит Овечкина с сыном и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 4 февраля.
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
5 февраля «Последний император» проведет прощальный бой на турнире Bellator 290 с Райаном Бейдером.
Фрагменты из различных интервью «СЭ».
А Свечников выиграл круг на скорость.
«Арсенал» провалился в матче с аутсайдером, Месси тащит «ПСЖ» без Мбаппе и Неймара, «Унион» — лидер бундеслиги
Главные события субботы в европейском футболе.
Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК
РФС все делает правильно.
«США против России. А я не могу болеть за Россию. Бейдер победит». Прогнозы бойцов на прощальный бой Федорачитать >
«В Финляндии мне сказали убрать российский флаг с шлема. Я не чувствовал себя в безопасности»читать >
Рекордный трансфер АПЛ окутан скандалами. Боссы клубов чуть не подрались, а «Челси» рискует не вписаться в ФФПчитать >
Сломанные факсы, долгие раздумья и разгильдяйство. Трансферы, сорвавшиеся в последний моментчитать >
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15 дек 2022 03:00
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