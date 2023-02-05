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Сегодня, 03:00

Главное перед боем Емельяненко, буллит Овечкина с сыном и другие новости дня

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Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 4 февраля.

Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта

5 февраля «Последний император» проведет прощальный бой на турнире Bellator 290 с Райаном Бейдером.

«В зале рот открыть не давал. Злой был и пахал как лошадь». Истории о Федоре Емельяненко

Фрагменты из различных интервью «СЭ».

Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби

А Свечников выиграл круг на скорость.

«Арсенал» провалился в матче с аутсайдером, Месси тащит «ПСЖ» без Мбаппе и Неймара, «Унион» — лидер бундеслиги

Главные события субботы в европейском футболе.

Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК

РФС все делает правильно.

«США против России. А я не могу болеть за Россию. Бейдер победит». Прогнозы бойцов на прощальный бой Федора

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