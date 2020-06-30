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День главного дерби России, Олимпиада без игроков НХЛ, почему «Спартак» много тратит на агентов

30 июня 2020, 19:15
ЦСКА — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 30 июня.

Сыграет ли Гончаренко по модели Овчинникова? Как Тедеско будет вскрывать оборону?

Тактическое превью дерби.

Деньги побеждают все. На Олимпиаду в Америке всем плевать

Обозреватель «СЭ» — о печальных новостях об участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

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ЦСКА — «Спартак»: час «X» для Гончаренко

Сегодня состоится главное дерби страны.

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