День главного дерби России, Олимпиада без игроков НХЛ, почему «Спартак» много тратит на агентов
30 июня 2020, 19:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 30 июня.
Сыграет ли Гончаренко по модели Овчинникова? Как Тедеско будет вскрывать оборону?
Тактическое превью дерби.
Обозреватель «СЭ» — о печальных новостях об участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине.
Просто клуб не использует серые схемы.
Сегодня состоится главное дерби страны.
Матч в Ростове-на-Дону является одним из самых интригующих в туре.
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