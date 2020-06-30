День главного дерби России, Олимпиада без игроков НХЛ, почему «Спартак» много тратит на агентов

Тактическое превью дерби.

Обозреватель «СЭ» — о печальных новостях об участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

Просто клуб не использует серые схемы.

Сегодня состоится главное дерби страны.

Матч в Ростове-на-Дону является одним из самых интригующих в туре.