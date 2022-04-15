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Сегодня, 04:00

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, «Барселона» вылетела из ЛЕ. Главное за день

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Драка Бардакова и Окулова.
Фото photo.khl.ru

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 14 апреля.

Супербитва окончена. ЦСКА — в финале после победы в решающем матче серии

Как ни старались армейцы Петербурга, весомых аргументов для москвичей в седьмой игре они так и не нашли.

«Айнтрахт» вышвырнул «Барселону» из еврокубков, Миранчук не смог спасти матч с командой Тедеско, «Рома» забила четыре мяча в ворота Хайкина

Главные события ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Синнер уничтожил Рублева в Монте-Карло. В понедельник Андрей опустится в рейтинге ATP

На «мастерсе» не осталось российских игроков.

Кварацхелия переходит в «Наполи» — заработает ли «Рубин»? Что окружает самый загадочный трансфер весны

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«На мое обращение нет ни одного конструктивного ответа. Только грязь и ложь». Анастасия Таталина высказалась еще раз

Теперь чемпионка мира по фристайлу возьмет обет молчания до встречи с министром спорта.

«Магнитка» — ЦСКА. Суперфинал Суперкубка Гагарина

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