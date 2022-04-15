ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, «Барселона» вылетела из ЛЕ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 14 апреля.
Супербитва окончена. ЦСКА — в финале после победы в решающем матче серии
Как ни старались армейцы Петербурга, весомых аргументов для москвичей в седьмой игре они так и не нашли.
«Айнтрахт» вышвырнул «Барселону» из еврокубков, Миранчук не смог спасти матч с командой Тедеско, «Рома» забила четыре мяча в ворота Хайкина
Главные события ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
На «мастерсе» не осталось российских игроков.
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Инсайды «СЭ».
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Теперь чемпионка мира по фристайлу возьмет обет молчания до встречи с министром спорта.
«Магнитка» — ЦСКА. Суперфинал Суперкубка Гагариначитать >
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