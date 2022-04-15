ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, «Барселона» вылетела из ЛЕ. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 14 апреля.

Как ни старались армейцы Петербурга, весомых аргументов для москвичей в седьмой игре они так и не нашли.

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