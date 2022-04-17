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«Ливерпуль» обыграл «Сити», ничьи ЦСКА и «Спартака», рекорд Капризова. Главное за день

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Юрген Клопп.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 апреля.

«Ливерпуль» идет на величайший сезон. На пути к четырем трофеям красиво убрали «Манчестер Сити»

В полуфинале Кубка Англии Юрген Клопп впервые с осени 2019-го обыграл Пепа Гвардиолу.

ЦСКА страдает с аутсайдерами: 3 матча — 0 побед. Кажется, у Березуцких кризис

Армейцы могут выпасть из топ-3.

«Спартак» на тайм перешел в навал и спасся от поражения. Но недоволен ничьей с «Рубином»

Красно-белые могли дожимать казанцев.

Капризов побил исторический рекорд клуба! Но русские из «Сент-Луиса» помешали ему победить

Барбашев, Тарасенко и Бучневич забили по голу.

«Зенит» не заметил «Урал». А Дзюба прервал безголевую серию — он не забивал в РПЛ с ноября

Лидер без проблем восстановил трехочковый отрыв от «Динамо».

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