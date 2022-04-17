«Ливерпуль» обыграл «Сити», ничьи ЦСКА и «Спартака», рекорд Капризова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 апреля.
«Ливерпуль» идет на величайший сезон. На пути к четырем трофеям красиво убрали «Манчестер Сити»
В полуфинале Кубка Англии Юрген Клопп впервые с осени 2019-го обыграл Пепа Гвардиолу.
Армейцы могут выпасть из топ-3.
Красно-белые могли дожимать казанцев.
Барбашев, Тарасенко и Бучневич забили по голу.
Лидер без проблем восстановил трехочковый отрыв от «Динамо».
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«Проблемы «Спартака» — психология и характер. С ЦСКА все решит менталитет победителя». Ваноли — о «Рубине» и дербичитать >