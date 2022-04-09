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Сегодня, 03:45

СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, превью тура РПЛ. Главное за день

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Хоккеисты СКА празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 апреля.

Битва СКА и ЦСКА будет вечной. Похоже, в этом году серия идет к семи матчам

Армейцы Петербурга одержали гостевую победу в четвертом матче против ЦСКА (3:2) и сравняли счет в финале «Запада».

Три сложных выезда лидеров: кто потеряет очки — «Зенит» в Грозном, «Динамо» в Нижнем или ЦСКА в Химках? И можно, наконец, без судейских ошибок?

Размышления обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера перед 24-м туром РПЛ.

«ЦСКА стал, прости господи, как «Спартак», который все время колошматит». Первое интервью Кирильчевой после ухода из армейского клуба

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