СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, превью тура РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 апреля.
Битва СКА и ЦСКА будет вечной. Похоже, в этом году серия идет к семи матчам
Армейцы Петербурга одержали гостевую победу в четвертом матче против ЦСКА (3:2) и сравняли счет в финале «Запада».
Размышления обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера перед 24-м туром РПЛ.
Бывший главный редактор клубного канала красно-синих рассказывает про самые скандальные кейсы.
Forbes опубликовал список 20 богатейших бизнесменов России.
Кокорин, Головин, Миранчук и еще 34 игрока.
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