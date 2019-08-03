Что ждет Кононова в "Спартаке", новое шоу в Питере, Гусев грозит рекорду Кучерова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 3 августа.

РПЛ. Тур высокой моды

В субботу в чемпионате России два суперматча – "Спартак" vs "Динамо", "Зенит" vs "Краснодар". Причем с абсолютно разным подтекстом.

СПАРТАК. Убийственное согласие Кононова

Сергей Егоров – о том, почему главный тренер "Спартака" Олег Кононов сам виноват в том, что творится вокруг его персоны. И о том, что его ждет на фоне обновления команды после старта сезона и сложного графика в августе.

КОНЦЕРТ. Почему нас снова ждет безумие в матче "Зенит" – "Краснодар"

Команды в апреле выдали лучший матч сезона-2018/19 – тогда сине-бело-голубые победили в Краснодаре со счетом 3:2. Приводим аргументы в пользу того, почему их предстоящая встреча тоже должна получиться очень яркой. Это должно быть шоу после шоу: за сутки до начала игры сотрудники "Газпром Арены" решили непростую задачу и убрали сцену после огненного концерта Rammstein.

МЕССИ. Наказание-пустышка для Лео

Южноамериканская конфедерация футбола испугалась всерьез наказать свою главную звезду. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси избежал серьезных санкций за обвинение чиновников в коррупции.

БОЛЬ. "Когда Макс впал в кому, мне даже не позвонили"

Смерть 28-летнего боксера Максима Дадашева после боя в США 20 июля потрясла всех. В воскресенье в Петергофе пройдет прощание со спортсменом. Его вдова Елизавета Апушкина (Дадашева) рассказала "СЭ" о том, как на самом деле развивались события после трагического поединка.

БОЙ. Емельяненко подерется с ветераном

Следующим соперником 42-летнего российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко станет 41-летний американец Квинтон Джексон. Планируется, что бой пройдет 29 декабря в Японии.

ГУСЕВ. "Хочу набрать 128 очков, как мой друг Кучеров"

Форвард сборной России Никита Гусев рассказал об обмене из "Вегаса" в "Нью-Джерси". Самый крутой хоккеист мира за пределами НХЛ – о России, Северной Америке и своих планах.

СТИЛЬ. "Имеем право тратить деньги и жить красиво"

Откровенное интервью защитника "Динамо" Андрея Миронова. Хоккеист – о своем клубе, НХЛ, сборной и стиле жизни.

ШИПАЧЕВ. "Панарин был крутым изначально"

Интервью лидера бело-голубых Вадима Шипачева. Форвард – о контракте с "Динамо", сборной, НХЛ и бывших партнерах по звену.

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