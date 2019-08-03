Что ждет Кононова в "Спартаке", новое шоу в Питере, Гусев грозит рекорду Кучерова

РПЛ. Тур высокой моды
В субботу в чемпионате России два суперматча – "Спартак" vs "Динамо", "Зенит" vs "Краснодар". Причем с абсолютно разным подтекстом.
СПАРТАК. Убийственное согласие Кононова
Сергей Егоров – о том, почему главный тренер "Спартака" Олег Кононов сам виноват в том, что творится вокруг его персоны. И о том, что его ждет на фоне обновления команды после старта сезона и сложного графика в августе.
КОНЦЕРТ. Почему нас снова ждет безумие в матче "Зенит" – "Краснодар"
Команды в апреле выдали лучший матч сезона-2018/19 – тогда сине-бело-голубые победили в Краснодаре со счетом 3:2. Приводим аргументы в пользу того, почему их предстоящая встреча тоже должна получиться очень яркой. Это должно быть шоу после шоу: за сутки до начала игры сотрудники "Газпром Арены" решили непростую задачу и убрали сцену после огненного концерта Rammstein.
МЕССИ. Наказание-пустышка для Лео
Южноамериканская конфедерация футбола испугалась всерьез наказать свою главную звезду. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси избежал серьезных санкций за обвинение чиновников в коррупции.
БОЛЬ. "Когда Макс впал в кому, мне даже не позвонили"
Смерть 28-летнего боксера Максима Дадашева после боя в США 20 июля потрясла всех. В воскресенье в Петергофе пройдет прощание со спортсменом. Его вдова Елизавета Апушкина (Дадашева) рассказала "СЭ" о том, как на самом деле развивались события после трагического поединка.
БОЙ. Емельяненко подерется с ветераном
Следующим соперником 42-летнего российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко станет 41-летний американец Квинтон Джексон. Планируется, что бой пройдет 29 декабря в Японии.
ГУСЕВ. "Хочу набрать 128 очков, как мой друг Кучеров"
Форвард сборной России Никита Гусев рассказал об обмене из "Вегаса" в "Нью-Джерси". Самый крутой хоккеист мира за пределами НХЛ – о России, Северной Америке и своих планах.
СТИЛЬ. "Имеем право тратить деньги и жить красиво"
Откровенное интервью защитника "Динамо" Андрея Миронова. Хоккеист – о своем клубе, НХЛ, сборной и стиле жизни.
ШИПАЧЕВ. "Панарин был крутым изначально"
Интервью лидера бело-голубых Вадима Шипачева. Форвард – о контракте с "Динамо", сборной, НХЛ и бывших партнерах по звену.
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