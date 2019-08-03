Поле стадиона "Зенита" подготовили к матчу с "Краснодаром" меньше чем за сутки. Фото

Компания NCA меньше чем за сутки провела демонтаж сцены и оборудования группы Rammstein на стадионе "Газпром-Арена", сообщается в официальном сообществе организации "ВКонтакте".

NCA сообщает, что все работы были завершены уже к 13:15 по Москве. Отмечается, что это рекордные сроки.

Сегодня, 3 августа, "Зенит" на своем поле примет "Краснодар", начало игры в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Между концертом Rammstein и матчем с "Краснодаром" – меньше 24 часов. Как "Зенит" все успеет?