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Четвертое место сборной России на МЧМ, триумф Большунова и Ступак, откровения Червиченко

20:00
6 января. Эдмонтон. Финляндия — Россия — 4:1. Команда Игоря Ларионова осталась без медалей. Фото ФХР
6 января. Эдмонтон. Финляндия — Россия — 4:1. Команда Игоря Ларионова осталась без медалей. Фото ФХР

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 6 января.

Даже без бронзы. Сборная России проиграла финнам и осталась без медалей МЧМ

Во второй раз за последние 10 лет.

США — чемпион, а Канада — примитивная и жалкая. И как Россия могла без шансов отлететь ей в полуфинале?

Американцы уверенно выиграли финальный матч МЧМ.

Первый золотой дубль россиян на «Тур де Ски»: Большунов и Ступак безупречны

Пятый этап многодневки «Тур де Ски» завершился двойной победой российской сборной.

«Роллс-Ройс» и «Майбах», Дзюба и Головин, бабуины и судьи, Карпин и, конечно же, «Спартак». Самое невероятное интервью Андрея Червиченко

Юрий Голышак встретился с бывшим владельцем красно-белых.

Ларионов не хочет «бороться и бодаться». Профессор поставил стиль выше результата — и проиграл все

Неутешительные итоги молодежного чемпионата мира.

ЦИФРА ДНЯ
4
место
заняла сборная России на МЧМ-2021 по хоккею
ЦИТАТА
Бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой — это не стиль современной сборной России
Игорь Ларионов
главный тренер молодежной сборной России

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