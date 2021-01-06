Четвертое место сборной России на МЧМ, триумф Большунова и Ступак, откровения Червиченко
20:00
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 6 января.
Даже без бронзы. Сборная России проиграла финнам и осталась без медалей МЧМ
Во второй раз за последние 10 лет.
США — чемпион, а Канада — примитивная и жалкая. И как Россия могла без шансов отлететь ей в полуфинале?
Американцы уверенно выиграли финальный матч МЧМ.
Пятый этап многодневки «Тур де Ски» завершился двойной победой российской сборной.
«Роллс-Ройс» и «Майбах», Дзюба и Головин, бабуины и судьи, Карпин и, конечно же, «Спартак». Самое невероятное интервью Андрея Червиченко
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