Четвертое место сборной России на МЧМ, триумф Большунова и Ступак, откровения Червиченко

«Проблема пропущенных шайб не в том, что я терял клюшку». Интервью вратаря Аскарова о поражении на МЧМ

За год до Баффало молодежка с Кузнецовым и Тарасенко опозорилась в плей-офф со Швейцарией. Разве их карьеру убило это фиаско?