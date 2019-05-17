Билялетдинов атаковал Карпина, Малкин бросил неожиданный вызов Овечкину, Дзюба хочет покинуть Россию

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 17 мая.

БОМБА. Динияр Билялетдинов: "Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня"

Бывший полузащитник сборной России и многих клубов российской премьер-лиги Динияр Билялетдинов стал героем "Разговора по пятницам". В откровенной беседе с Юрием Голышаком и Александром Кружковым хавбек рассказал, что не планирует завершать карьеру, а также о литовским этапе карьере, английском и проблемах в "Спартаке".

АНАЛИТИКА. Семак, трансферы, нападающие. Почему "Зенит" выиграл чемпионат России

"Зенит" вернул чемпионский трофей в Санкт-Петербург. А в матче-празднике с ЦСКА подтвердил справедливость этого достижения. Пока не закончился сезон, еще раз называем конкретные причины успеха сине-бело-голубых.

ЭКСКЛЮЗИВ. Совместимы ли Овечкин и Малкин? Интервью Быкова о сборной России и ЧМ

Бывший главный тренер сборной России в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился впечатлениями от чемпионата мира в Словакии и игры национальной команды.

ССОРА? "Не давал согласия играть с Овечкиным. Тренер заставил". Малкин – о чемпионате мира

Веселое интервью форварда сборной России Евгения Малкина перед матчем с Латвией. И наш центрфорвард готов бросить вызов Александру Овечкину в … шахматах. На кого ставите?

А КАК ЖЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ? Уедет ли Дзюба в Англию? Говорят, ему хочет помочь агент Криштиану

Форвард "Зенита" заявил, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии. В организации трансфера ему вроде готов помочь Жорже Мендеш. Оценить риски возможного переезда мы попросили известных комментаторов, знающих Дзюбу и Англию – Геннадия Орлова и Дениса Казанского.

АРМЕЙСКИЙ ГРААЛЬ. ЦСКА снова бьется за звание лучшего клуба Европы

В пятницу стартует главное событие сезона в европейском клубном баскетболе – "Финал четырех" Евролиги. Одним из главных действующих лиц вновь станет московский ЦСКА. Как и год назад, армейцам в полуфинале предстоит встретиться с мадридским "Реалом". Смогут ли красно-синие повторить подвиг футбольного ЦСКА и нанести домашнее поражение "Королевскому клубу"?

СЕНСАЦИЯ. Дальмайер закончила карьеру. Ей надоел биатлон или есть другие причины?

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер практически повторила фокус другой звезды немецкого биатлона Магдалены Нойнер. В 25 лет, на пике карьеры и признания болельщиков, она вдруг заявила о том, что утратила желание соревноваться. Публика и СМИ застыли в недоумении.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".