Кубок России в классе яхт J/70 изменил название и открыл прием заявок

Компания PROyachting начала прием заявок на участие в Кубке России в классе J/70. Регата входит в официальный календарь Всероссийской федерации парусного спорта и Минспорта России, а участие в регате позволяет получить или повысить спортивный разряд. С 2022 года регата носит название PROyachting CUP.

Соревнование состоит из четырех этапов. Первый пройдет 27-30 мая в московском Royal Yacht Club, второй и третий этапы — на подмосковном Пироговском водохранилище 24-27 июня и 19-22 августа. Финал состоится 26-30 октября на базе «PROyachting Сочи» на черноморском курорте «Имеретинский».

На каждом этапе будет определяться тройка лучших команд. Сильнейшие экипажи по итогам трех этапов примут участие в финале, где решится судьба Кубка России сезона 2022 года. Организаторами принято решение проводить финал регаты без пересадки команд.

— Мы задумали эту летнюю серию регат в начале пандемии как альтернативу европейским аналогам. Успех пришел сразу же, — рассказывает Екатерина Скудина, идеолог компании PROyachting, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по парусному спорту. — Собрались лучшие российские гонщики, заявок было больше, чем яхт, пришли спонсоры. С 2021 года мы получили официальный статус Кубка России. На пути становления регаты были и сложные моменты, но мы сделали выводы, приняли меры и теперь с облегчением и энтузиазмом смотрим в предстоящий сезон.

Мы будем повышать качество, улучшаться, насколько это возможно в непростых внешних обстоятельствах. Я также хочу поблагодарить нашу аудиторию и постоянных клиентов за многолетнее доверие, лояльность, обратную связь и доброжелательность.

Положение о соревновании

PROyachting CUP — российская альтернатива европейским летним сериям. Впервые регата прошла в 2020 году и собирает порядка 30 команд. Чемпионом сезона-2021 стала команда ArtTube Rus 1 Валерии Коваленко.

Среди участников PROyachting CUP — сильнейшие яхтсмены страны, получившие возможность посоревноваться с интересными соперниками, завоевать престижный? титул или выполнить спортивный разряд. Также в регате могут принять участие любительские команды, набравшие достаточно опыта и готовые попробовать свои силы в борьбе с серьезными соперниками.

Отправить заявку на участие в Кубке России можно на странице регаты.

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