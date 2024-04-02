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Сегодня, 19:00

Лучший российский яхтсмен отказался от поездки на Олимпиаду

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский яхтсмен Сергей Комиссаров, выступающий в классе Laser, в разговоре с «СЭ» рассказал, что не стал подавать заявку на нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

На чемпионате мира 2021 года, последнем, в котором участвовали россияне, Комиссаров занял четвертое место. У него был самый высокий международный рейтинг среди российских спортсменов.

— Не планирую участвовать. К сожалению, эти Игры без меня. Квота не была бы проблемой, а вот серьезный результат на Олимпиаде без практики... — ответил Комиссаров на вопрос «СЭ», также сославшись на жесткие критерии отбора, включающие отсутствие отношения к военным и правоохранительным организациям не на данный момент, а на 24 февраля 2022 года.

Российские яхтсмены попытаются попасть на&nbsp;Олимпиаду-2024. «Заплатили деньги за мачты — а их перевели украинцам». В парусном спорте россиян отсекают от Олимпиады особенно жестко

Ранее «СЭ» сообщал, что нейтральный статус получили только два российских представителя парусного спорта — Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков из класса Nacra 17. Они примут участие в олимпийской отборочной регате «Последний шанс» во французском Йере 20-28 апреля.

Олимпиада
Париж-2024
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