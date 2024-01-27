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Сегодня, 06:44

Иванова: «Пока только три спортсмена заявили о намерении получить нейтральный статус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова рассказала, что пока только три российских яхтсмена решили выступить на турнире «Последний шанс», чтобы завоевать олимпийские лицензии.

«Решение Международной федерации парусного спорта не было неожиданным. Во многих федерациях это произошло намного раньше. Критерии допуска уже известны и похожи на те, которые выставляли другие спортивные федерации. Возможность получить нейтральный статус есть у многих яхтсменов сборной России, но решение за ними. Пока только три спортсмена заявили о намерении получить нейтральный статус и поехать на турнир «Последний шанс».

Думаю, единицы смогут в итоге получить нейтральный статус и поехать в Йер. Как показали истории в других видах спорта, после допуска предстоит пройти еще несколько стадий. Относительно олимпийских перспектив трудно говорить. Могу только сказать, что у нас есть спортсмены, способные завоевать лицензии, но будут ли они участвовать в Играх — покажет время», — цитирует Metaratings.ru Иванову.

Парусный спорт входит в программу летней Олимпиады-2024 в Париже. На Играх во Франции будут разыграны медали в кайтинге, соревнованиях на парусных лодках, катамаране и швертботах.

 
Соревнования в&nbsp;дисциплине швертбот. Международная федерация парусного спорта допустила россиян до квалификации Олимпийских игр в Париже
Источник: https://metaratings.ru/news/trener-sbornoi-rossii-po-parusnomu-sportu-tri-sportsmena-namereny-poluchit-neitralnyi-status-327976/
Париж-2024
Сборная России по парусному спорту
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