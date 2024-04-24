World Sailing подала иск в CAS о правомочности выступления российского яхтсмена за Вануату

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к призеру первенств мира и Европы в составе сборной России Михаилу Новикову о правомочности его выступлений за команду островного государства Вануату, сообщает ТАСС.

Слушание по иску Международной федерации парусного спорта в суде запланировано на 29 апреля.

Новиков подал в World Sailing заявление на смену спортивного гражданства в апреле 2023 года, однако оно не было удовлетворено. В ноябре руководство международной федерации приняло решение не препятствовать выступлению Новикова за Вануату, но проинформировало спортсмена, что обратится в CAS, который должен оценить правомочность перехода. World Sailing также предупредила Новикова, что если CAS не примет его сторону, то все его результаты, показанные под флагом Вануату, будут аннулированы.

В настоящее время Новиков, выступающий в олимпийском классе яхт «Формула-кайт», принимает участие в квалификационной регате «Последний шанс» во Франции и борется за путевку на Игры в Париже.