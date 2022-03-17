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«Инновационный центр в Сочи поможет прогрессировать яхтсменам». Тренер сборной России — о сотрудничестве с ОКР

Главный тренер сборной России по парусному спорту высказалась о новом Инновационном центре ОКР
Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова приветствовала открытие в Сочи филиала Инновационного центра ОКР.

— Мы давно и продуктивно сотрудничаем, вместе работаем над улучшением результатов яхтсменов, — напомнила Иванова. — Открытие филиала в Сочи для нас особенно актуально, поскольку выбраться в Москву при столь плотном графике тренировок и соревнований достаточно затруднительно. Из-за этого обследования удавалось проводить всего два-три раза в год. Теперь же сможем на регулярной основе следить за эффективностью тренировочного процесса и при необходимости его корректировать.

Напомним, что филиал в Сочи стал третьим для Инновационного центра — два других работают в Москве и Кисловодске.

Сборная России по парусному спорту
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