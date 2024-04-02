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Сегодня, 19:45

Главный тренер российских яхтсменов рассказала, как у них украли деньги на новое оборудование и отправили в фонд помощи Украине

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова в разговоре с «СЭ» рассказала о сложностях с поддержанием материальной части и поисках поставщиков.

У большинства куча вопросов с финансированием как везти матчасть, через ту же Польшу? Могут просто конфисковать или как минимум не пустить. Многим визы сейчас не дают. Большинство понимает, что нет никакого смысла пытаться.

— Сколько может стоить такая поездка со всем оборудованием во Францию?

— Сложно оценить, надо садиться и считать. Но это большая сумма, которую мало кто может себе позволить. У нас дорогой вид спорта. Стартовые взносы, проверки на нейтральный статус могут тоже чего-то стоить. И главное — чтобы конкурировать, нужно много дорогой материальной части. Чтобы выбрать достойную мачту, нужно выбирать из 10-15 штук. Их нужно опробовать с сильным спаррингом, что внутри страны крайне сложно. У нас технический вид спорта, и нужно вариться постоянно в международной каше с лидерами, чтобы оставаться на ходу.

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И матчасть нам сейчас не продают. Дошло до «веселого» случая: хотели купить кайты, отправили деньги, производители их приняли, а потом сказали — кайты мы вам не пришлем, все ваши деньги отправлены в фонд помощи Украине. Фирму не буду называть.

— Ничего себе.

— Да, вот так. Так что наш флот изрядно поистрепался, особенно в технологичных, скоростных классах. Пытаемся получать мачты, паруса окольными путями через сочувствующих, это еще дороже. Так что у нас сейчас тяжелые времена. И все реалии прекрасно понимают. Поэтому никто не готов особо набрать кредитов, бросить все ради поездки. Ты приедешь красивый, а шансы все равно мизерные.

Ранее Иванова рассказала «СЭ» об особенностях критериев отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.

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