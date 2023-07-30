Анастасия Филонова стала 47-м российским спортсменом, отбывающим наказание за употребление мельдония
Российская яхтсменка Анастасия Филонова стала 47-м российским спортсменов, отбывающим наказание за употребление мельдония, сообщает ТАСС.
24-летняя россиянка дисквалифицирована на на 4 года. Срок ее отстранения истечет в конце мая 2027 года.
В июне Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что число допинг-проб, в которых был обнаружен мельдоний сократилось в два раза по итогам первой половины 2023 года.
Источник: ТАСС
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