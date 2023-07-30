Анастасия Филонова стала 47-м российским спортсменом, отбывающим наказание за употребление мельдония

Российская яхтсменка Анастасия Филонова стала 47-м российским спортсменов, отбывающим наказание за употребление мельдония, сообщает ТАСС.

24-летняя россиянка дисквалифицирована на на 4 года. Срок ее отстранения истечет в конце мая 2027 года.

В июне Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что число допинг-проб, в которых был обнаружен мельдоний сократилось в два раза по итогам первой половины 2023 года.