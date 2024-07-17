Яхтсмен Терешкин рассказал о драке на чемпионате России: «У отца рассечена бровь, он сознание потерял»

Призер чемпионата России по парусному спорту Кирилл Терешкин в интервью «СЭ» рассказал о драке на турнире в Тольятти в сентябре 2023-го, которая привела к дисквалификации и суду.

— Мне нужно было погрузить свою лодку. Мимо проходили два парня из другого класса. Я их уважительно прошу: «Парни, помогите, пожалуйста». Мы все знакомы, но я знаю, что они, может, ко мне не очень хорошо относятся, тем более я с медалью, они — нет. Один вроде бы даже согласился, а второй не хотел и прошел мимо. Я ему вдогонку говорю: «В следующий раз помогать вам не буду». А я как-то раз с ними разгружал лодку, ходил на дальнюю парковку, минут 15 потратил. У меня есть право попросить взаимную помощь, лодка в три раза меньше. И тут его коллега говорит: «Ты как с моим рулевым разговариваешь?»

Слово за слово, я спросил: «А что такое?», он еще что-то бросил. Наверное, я мог сказать фразу «а что ты мне сделаешь?». Но, конечно, я не видел в этой истории какого-то большого конфликта. Ну не помогли и не помогли. Парень идет на меня, у меня руки по швам, я не предполагал такого развития. И он толкает меня, бросает на землю и начинает меня лежачего добивать. Наносит один удар, в висок даже попал, и в момент следующего удара вмешался мой отец (тренер Дмитрий Терешкин. — Прим. «СЭ»). Как любой нормальный отец и человек, думаю. После чего второй парень толкает моего отца в металлический трейлер, он падает, у него рассечена бровь, сознание потерял. Благо дежурила бригада скорой помощи — ему оказали первую медицинскую помощь, сразу под руки взяли.

Я сразу подаю протест — у нас есть протестовый комитет. Ситуация происходит за час до награждения. Они подают в ответ на меня. Комитет выносит решение: Терешкин не нарушил никаких норм этики. Этим парням выносят дисквалификацию, они были на пятом месте, в итоге опустились на седьмое или восьмое. Отцу моему предупреждение.

В общем, история заканчивается тем, что в ноябре с нами связался представитель комиссии, попросил дать объяснение. Мы все это на почту отправили и забыли. Я гонялся несколько турниров, в том числе с призовыми, а 17 февраля следующего года узнаю, что меня отстранили на полгода, моего отца — на год, — рассказал Терешкин.

Сейчас он судится с Всероссийской федерацией парусного спорта из-за этого решения.