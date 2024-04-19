Яхтсмен Терешкин намерен через суд отстоять право на место в сборной

Отец и тренер яхтсмена Кирилла Терешкина Дмитрий сообщил, что спортсмен намерен обратиться в Хамовнический суд Москвы с исковым заявлением к Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), которая своим решением о дисквалификации лишила 22-летнего спортсмена возможности претендовать на место в национальной команде в сезоне-2025.

«Инцидент произошел в сентябре, дисквалификация отсчитывается с ноября. У меня сложилось такое впечатление, что люди сделали все, чтобы лишить Кирилла возможности побороться за место в сборной на следующий сезон. Да и для дисквалификации его не было никаких оснований, поэтому нами было принято решение искать правду в суде. Я написал письмо на имя заместителя министра спорта РФ Одеса Хасаевича Байсултанова с просьбой разобраться в ситуации с отстранением сына», — цитирует Терешкина ТАСС.

Терешкин-младший не был допущен до первых двух этапов Кубка России, участие в которых является одним из обязательных условий для включения в национальную команду на 2025 год. Причиной недопуска стала полугодовая дисквалификация спортсмена, о наложении которой он, по словам его отца, не был извещен оперативно.