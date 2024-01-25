Международная федерация парусного спорта допустила россиян до квалификации Олимпийских игр в Париже

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

«Тем [российским и белорусским спортсменам], кто соответствует необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сказано в заявлении пресс-службы World Sailing.

Квалификация Олимпийских игр начнется с соревнования регаты «Последний шанс», которое пройдет с 20 по 27 апреля. И завершится олимпийской регатой в Марселе.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Sailing 1 марта 2022 года.

Парусный спорт входит в программу летней Олимпиады-2024 в Париже. На Играх во Франции будут разыграны медали в кайтинге, соревнованиях на парусных лодках, катамаране и швертботах.