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Париж-2024

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Жеребцова: «Организаторы квалификации Олимпиады-2024 были рады нас видеть»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпионка России по парусному спорту Елизавета Жеребцова рассказала об атмосфере на олимпийской квалификации.

— У меня не было сомнений, стоит ли получать нейтральный статус, — приводит слова Жеребцовой «Спорт День за Днем». - Потому что мы провели в изоляции два года и понимали, что нам очень необходимо поехать туда.

— Как вас встретили соперники?

— Отлично, они скучали по нам и ждали нас.

— То есть не было никаких русофобских настроений? Не говорили: зачем вы приехали?

— Нет, и гонщики, и организаторы — все были очень рады нас видеть. Отношение максимально положительное.

Жеребцова и Михаил Ушков заняли 14-е место из 15-ти по итогам олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс» в классе Nacra 17 и не смогли обеспечить себе участие в Играх-2024.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zherebtsova-organizatory-olimpiyskoy-kvalifikatsii-byli-rady-nas-videt
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