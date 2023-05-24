Парус
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Парус

Сегодня, 11:59

Во всероссийской федерации надеялись на возвращение яхтсменов к международным стартам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев заявил, что надежда на возвращение российских спортсменов к международным стартам сохранялась перед заседанием правления Международной федерации парусного спорта (World Sailing).

«Надежда на возвращение была, конечно, но понятно, что там у нас основное представительство англосакское, как и спорт в принципе, больше всех против скандинавы. Альтернатива международным стартам? Мы создали Кубок Содружества, также у нас финалы кубков, сделали календарь, но он внутренний, наша команда только что приехала из Белоруссии, собираемся в августе, к нам приедут белорусы. Поднимаем спорт в Казахстане, Киргизии, Армении, других странах СНГ, там детские турниры. Пытаемся внутренний календарь насытить, насколько это возможно, работаем по развитию других регионов — Иркутск, Байкал, Каспий, но на это нужно время. Все равно оценить потери на сегодняшний день невозможно, мы это поймем только тогда, когда приедем туда, то есть именно в соревновательной практике. Две-четыре страны или 20 стран соревнуются — разные вещи. Мы руки не опускаем, создаем внутренний календарь, развиваем другие регионы, в конце концов худа без добра не бывает — благодаря этой ситуации массовость сильно возросла у нас. Те, кто гонялся за рубежом, вернулись в Россию, гонок очень много. Будем надеяться, что это даст толчок развитию, но обидно за ребят, которые готовились и сейчас на пике формы», — приводит слова Джиенбаева ТАСС.

24 мая пресс-служба World Sailing сообщила, что организация приняла решение продлить отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17828007
0
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
За золотом под парусом!
Игорь Лисовенко делится впечатлением от гонок в Омане
Алексей Кулаков - о выступлении в Extreme Sailing Series
Первая победа Gazprom Team Russia!
Бронзовый финиш Gazprom Team Russia
Игорь Лисовенко - о Extreme Sailing Series
Алексей Кулаков: "Мы набираемся опыта"
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джиенбаев сообщил, что российские яхтсмены пропустят чемпионат мира 2023 года
Новости
RSS RSS
Все новости