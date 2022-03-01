Всемирная федерация парусного спорта отстранила российских спортсменов от соревнований

Всемирная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Sailing.

«Сегодня World Sailing присоединилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) и глобальным спортивным организациям в принятии решения о приостановке участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях и мероприятиях, принадлежащих и санкционированных World Sailing, до дальнейшего уведомления. В тех случаях, когда это невозможно из-за сжатых сроков, по организационным или юридическим причинам, World Sailing, в соответствии с рекомендацией исполкома МОК, рекомендует организаторам соревнований сделать все возможное, чтобы российские или белорусские спортсмены (отдельные лица или команды) участвовали как нейтральные спортсмены, без национальных символов, цветов, флагов или гимнов», — говорится в заявлении.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.